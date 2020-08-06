Даниила Сахнова опять обвинили в разглашении секретов участников.

Участники уже ни раз жалуются на то, что Даниил Сахнов не умеет держать язык за зубами и выдает чужие тайны. Сначала Даня «сдал» Уманского, теперь от дружбы с ним отказывается Юля Жукова.

«В ситуации с Никитой я свою вину признаю. Я некрасиво поступил, когда поддался на провокацию и рассказал его секрет своей девушке. А касаемо Юли — это чушь полная. Нет никаких фактов и доказательств, мне никто не рассказывает уже секретов, боятся», — отшутился Сахнов.

Что такого узнал Даня и какую тайную рассекретил, смотри сегодня в эфире!