Даниил Сахнов прокомментировал вылет из свадебного конкурса.

Даниил Сахнов и Татьяна Строкова выбыли из конкурса «Свадьба на миллион». Участники сделали свой выбор в пользу пары Блюменкранца и Левченко.

«Я не первый год на ДОМе-2. Для меня не было удивлением распределение голосов, не удивило, что многие нас не поддержали. Не знаю, может, это лицемерие со стороны некоторых людей, либо люди правда меняют своё мнение в процессе конкурса. Таня сильно расстроилась. Неприятно, конечно, но жизнь на этом не заканчивается. Свадьба наша всё равно будет», – заверил Сахнов.

А ты как считаешь, какая пара должна была пройти дальше: Даня и Таня или Валера и Аня?