Даниил Сахнов шокирован тем, что происходит среди участников шоу «Спаси свою любовь».

Это была бомба💣

Все плюсы и минусы бомбы читай ниже, и что сегодня было на шоу😱

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1. Был безумно рад увидеть всех ребят, всю съёмочную группу, всех сотрудников шоу ❤ За 2 года мы стали родственниками практически

2. Это было не шоу, это был просто взрыв🔥Жди эфир через неделю и не пропусти его!

3. Когда ехал на шоу, я боялся, что меня будут окутывать эмоции и я захочу обратно туда. Но я понял, что я все сделал правильно. То, что творится сейчас, это жесть, мясорубка🪓 Обычно такие конкурсы срывают маски со всех. Печально, когда из-за невнятного таунхауса творятся такие вещи. Я не смог бы и не хотел бы вариться в этом точно. Вы увидите чьи маски слетели. Печально, что из-за Шкуры неубитого медведя совершаются такие поступки и произносятся такие слова. Слово- не воробей, вылетит- не поймаешь. Иногда несколькими словами можно в корне изменить направление твоей жизни☄

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Есть предположение что могло там произойти?

Безус, рад был увидеть тебя, родной 💫