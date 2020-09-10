Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева, занимающего 14-е место мирового рейтинга, в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча на центральном корте турнира в Нью-Йорке, который проходит без зрителей, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Медведева.

За 2 часа 27 минут матча Даниил сделал 16 эйсов и один брейк, ошибившись при подаче три раза. Тогда как Андрей десять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку.

Соперники встречались друг с другом в четвертый раз и 22-летнему Рублеву пока ни разу не удалось одолеть своего оппонента.

«Был очень тяжелый матч, Андрей хорошо играл, поэтому я доволен результатом, — сказал 24-летний Медведев в эфире телеканала Eurosport. — В тактическом плане, мне кажется, действовал на уровне. Я играл на контратаках, знал, что нужно так действовать, потому что Андрей играл очень агрессивно».

Game, set, Medvedev. Daniil Medvedev is into his second straight semifinal in Flushing.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/oxhpb01vT2 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020

В полуфинале прошлогодний финалист US Open Медведев 11 сентября сыграет против второго номера нынешнего посева — австралийца Доминика Тима.

Напомним, что год назад в финале Открытого чемпионата США Даниил уступил в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю. На этом турнире россиянин до сих пор не проиграл ни сета.