СПОРТ

Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

14:26 27/01/2020

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал первого в году турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, передает «МИР 24»

Как отмечается, посеянный под четвертым номером российский теннисист в четвертом круге проиграл швейцарцу Стэну Вавринке. Поединок продолжался 3 часа 25 минут и завершился в пяти сетах — 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

В четвертьфинале Вавринка сыграет с победителем матча, в котором позднее сыграют россиянин Андрей Рублев и представитель Германии Александр Зверев.

Напомним, что Australian Open завершится в воскресенье, 2 февраля. Действующим победителем турнира является Новак Джокович из Сербии.



