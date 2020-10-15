Мария Бондарь разбита после предательства Даниила Балахина, с которым она надеялась построить отношения.
МАША БОНДАРЬ О ДАНИИЛЕ БАЛАХНИНЕ: «ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ОН МЕНЯ ОБМАНЫВАЛ»
Мария Бондарь разорвала отношения с островным ухажёром. Ребята общались больше месяца, но сегодня выяснилось, что у Даниила за периметром есть любимая девушка. Своими разбитыми чувствами девушка поделилась с Mpravda.com.
«Всё это время он меня обманывал. Всё это время он поддерживал отношения с бывшей девушкой, я знала, что они общаются, но не в таком формате. Сейчас он собирается на две недели уезжать, и я так понимаю, что к ней. Много он мне лапши на уши повесил, и я, как всегда, поверила. Сейчас обидно очень, пока не могу отойти. Теперь я не верю в отношения на расстоянии, да и мужчинам в принципе не верю. Все его поступки, цветы, слова были просто так, без чувств», –
рассказывает Маша.
Бондарь не видит смысла в дальнейшем пребывании на проекте и подумывает в ближайшее время уйти за периметр.
Есть что посоветовать девушке?