Больше месяца тому назад участники реалити-шоу «Дом-2» Даниил Сахнов и Татьяна Строкова завершили свои отношения. Парень остался на проекте в надежде закрутить новый роман, но встретить новую любовь на проекте у него не получилось.



Недавно выяснилось, что ребята продолжают тепло общаться, проводить время за периметром и даже говорить о возобновлении отношений. Так, сначала бывшая ведущая телестройки Юлия Ефременкова опубликовала видео, которое было записано во время их совместного отдыха. На ролике можно было увидеть флирт Дани и Тани.



Позже Игорь Григорьев также поместил в сеть видео с поцелуями Сахнова и Строковой. Парень объяснил, что приехал вместе с Юлией Жуковой в отель, чтобы провести вместе ночь, и застал там пару. Сами же ребята никак не комментируют произошедшее и пока ничего не говорят о возможном воссоединении.