Экс-участница проекта Дана Николенко подтвердила, что в их отношениях с Дмитрием Кварацхелия разлад, пара находится на грани развода. Поклонники очень долго ждали от девушки какого-то ответа на красноречивые посты Димы, адресованные ей.



Стоит напомнить, что Кварацхелия на той неделе опубликовал сообщение, написанное Дане, у себя в соцсетях, выставив «сор из избы» на всеобщее обозрение. Мужчина написал, что больше не хочет плясать под дудку супруги, а будет жить в своё удовольствие. Дима использовал ненормативную лексику и не стеснялся в выражениях.



Дана довольно долго не давала каких-либо комментариев до этого момента. Но она решила прервать молчание и написала, что по правде говоря, между супругами давно напряженные отношения, а счастливы они, к сожалению, только на фотографиях. Дана добавила, что она, естественно, всё видела, и то, что пишет Дмитрий, и журналы, но сама она эту тему «мусолить» не собирается. Это единственный комментарий. Поклонники заметили, что в микроблоге Даны давно уже нет совместных с Дмитрием фото, чаще всего девушка запечатлена только с сыном Макаром.