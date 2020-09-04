Бывшая участница проекта «Дом-2» Дана Нкиоленко недавно сделала операцию по увеличению груди. Некоторое время ей нельзя было снимать послеоперационный корсет, но сейчас девушка увидела свои новые формы во всей красе. Своим подписчикам она продемонстрировала свой бюст и рассказала, что в восторге от результата.



После проведённой операции девушку отпустили домой на следующие сутки, но Дане необходимо было приезжать в клинику регулярно, чтобы врачи могли наблюдать, как идёт восстановление. Во время очередного осмотра впервые за четыре дня девушка увидела свою грудь без корсета и была в восторге, она не ожидала, что всё будет настолько красивым и совершенным.



В своём микроблоге Дана разместила снимок с запечатленным в зеркале бюстом. Также девушка поделилась своими ощущениями. Она сказала, что грудь довольно сильно болит, порой кажется, что она лопнет, но увиденная ей красота того стоит. Дана стала обладательницей роскошного пятого размера груди, о чём совершенно не жалеет. Также девушка сказала, что операция стоила свыше четырёх тысяч евро.