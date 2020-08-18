Бывшая участница проекта Дана Николенко призналась, что ей очень дискомфортно в отношениях с Димой Кварацхелией. Супруги постоянно ругаются и недавно подумывали о расставании. Пока что пара живёт на одной территории и воспитывает совместного сына Макара, но Дана рассказывает, что они по-прежнему очень далеки в моральном плане друг от друга. В их семье давно пропало взаимопонимание, Дмитрий постоянно срывается и кричит на девушку.



Дана рассказала подписчикам, что не привыкла жаловаться и рассказывать про то, что творится в её личной жизни, но сейчас она просто захотела поделиться своей болью и переживаниями. Она рассказала, что ей не нужны советы, а лишь небольшая поддержка.



Дана призналась, что в настоящий момент она находится в эпицентре ссор и конфликтов, Дмитрий постоянно срывается на ней, кричит и раздражается, супруги перестали слышать друг друга. Девушка признаётся, что иногда сама бывает не права, но она не совершила таких ошибок и проступков, за которые должна выслушивать вещи, которые выслушивает от Кварацхелии.