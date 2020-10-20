Бывшая участница проекта Дана Николенко изо всех сил неоднократно пыталась сохранить семью. Однако, все её попытки оказались тщетными, поэтому на днях супруги Дана и Дмитрий решили разойтись. Сейчас девушка сообщает, что сможет принять мужа обратно лишь в случае его кардинальных изменений.



Дана рассказала подписчикам, что главная причина конфликтов в паре была основана на претензиях Димы в том, что ему мало свободы в отношениях. Мужчина много раз говорил, что рядом с любимой не может себя реализовать. По словам экс-участницы телестройки, она сама это прекрасно понимала, но не могла справиться со своей паранойей, с чувством недоверия к мужу.



Дана также призналась, что не собирается жить с Димой из-за сына Макара, ведь ребёнок чувствует и видит, как родители ругаются и конфликтует, а это сказывается на психике малыша исключительно негативно. На алименты девушка подавать пока не собирается, ведь супруги официально не намерены разводиться. По мнению Даны, если Дима захочет помогать ребенку, то он будет это делать без решения суда.