Дальний Восток, не дожидаясь особых рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, начал вводить собственные меры защиты населения на фоне роста числа заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае.

Первые шаги сделали в Амурской области, где мэр Благовещенска призвала приостановить все образовательные, культурные обмены и официальные визиты между Благовещенском и городами КНР.

В Хабаровском крае приняты повышенные меры контроля в аэропортах на рейсах из КНР и в пограничных пунктах пропуска.

А в Приморском крае намерены после китайского Нового года провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что одной из превентивных мер должно стать усиление санитарно-карантинного контроля по завершении празднования китайского Нового года.

В других регионах Дальнего Востока и Сибири пока придерживаются общих мер профилактики, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае на 23 января достигло 644, 18 человек погибли.

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В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем