С 1 августа начнется реализация заключительного этапа программы «Дальневосточный гектар». Право получить его есть у любого россиянина. ТАСС собрал ответы на главные вопросы о бесплатной земле.

Закон действует с лета 2016 года, что изменится с 1 августа 2020-го?

С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае станут доступными для всех граждан России, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.

Раньше на бесплатную землю в этих двух регионах могли претендовать только дальневосточники.

Получить землю в пользование могут только россияне, иностранцы не вправе даже арендовать землю, полученную россиянином. Один человек может получить один гектар. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три и т.д. Оформить гектар можно на каждого члена семьи, даже младенца.

Чтобы получить участок большего размера, единомышленники могут зарегистрировать групповое заявление до десяти человек.

Землю отдают заявителю навсегда?

Нет. Земля выдается в безвозмездное пользование только на пять лет. Потом участок можно оформить в долгосрочную аренду или в собственность бесплатно.

Если в течение пяти лет вы не начнете осваивать участок, то потеряете на него все права.

Чем можно заниматься на участке?

Можно просто построить дом, разбить клумбу и жить, не ведя никакой хозяйственной деятельности. А можно заниматься бизнесом. На данный момент разработаны типовые решения по освоению гектара. Они опубликованы на сайте НаДальнийВосток.рф и на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Проекты очень разные, с объемом инвестиций от 100 тыс. рублей до 30 млн рублей. Это и тепличные хозяйства, и автомойки, и лесопилка, и фермерские хозяйства.

У получателя гектара есть год после оформления участка, чтобы определиться, чем он на нем будет заниматься, и сообщить об этом в органы власти.

Неужели нет никаких ограничений на использование земли?

Ограничения есть, но их немного. Например, если вы выбрали участок, рядом с которым муниципалитет собирается строить жилье, вам вряд ли разрешат построить на гектаре промышленное предприятие или склад.

А еще есть ряд ограничений по эксплуатации лесных земель. Их можно будет использовать только для видов деятельности, связанных с лесным хозяйством. Также земли лесного фонда нельзя оформить в собственность.

Как подать заявку, чтобы получить гектар?

Сделать это можно не выходя из дома — на сайте НаДальнийВосток.рф. По мнению разработчиков системы, заполнение и подача заявки должны занять не больше 15 минут. Для этого нужно:

пройти регистрацию на портале госуслуг;

войти в «личный кабинет» на сайте НаДальнийВосток.рф с помощью выданных логина и пароля;

выбрать границы будущего земельного участка на публичной кадастровой карте;

проверить сгенерированное электронное заявление, подтвердить отправку в Росимущество или его территориальные отделения. За семь дней госорган должен будет проверить, есть ли основания для отказа в предоставлении участка. Если нет, надел поставят на учет, выпустят распоряжение о его передаче в безвозмездное пользование и пришлют вам договор в «личный кабинет»

подписать договор безвозмездного пользования земельным участком. Внимание: на это у вас есть не больше 30 дней.

Рассмотрение заявки по закону займет не больше 30 дней. Кроме того, разрешено бронировать на неделю сразу несколько участков, чтобы сравнить и выбрать лучший. Для других граждан эти гектары в это время будут недоступны.

Мне могут отказать в выдаче участка?

Да, и первые месяцы действия закона показали, что это нередкое явление. Причин отказа может быть несколько. Земельные кадастры в стране еще не очень точные, поэтому выбранный вами участок может оказаться на территории заповедника, месторождения федерального значения, на землях, принадлежащих Минобороны, или наложиться на участок, которым уже владеет кто-то другой. Также нельзя получить участок на землях общего пользования.

По поводу обоснованности отказа вы можете проконсультироваться, позвонив на горячую линию программы по телефону 8 800 200 32 51. Это бесплатный телефон для звонков по всей России. Также можно использовать мессенджеры Viber и Telegram +7 977 8234 727 или заполнить форму обратной связи на сайте НаДальнийВосток.рф.

Но если окажется, что отказ законен, вы в любом случае можете повторно выбрать участок в другом месте.