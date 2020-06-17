Сон и ежедневная медитация — так Далай-лама XIV проводит вынужденный «отпуск» из-за эпидемии коронавируса, рассказал он в среду во время встречи с писателем Пико Айером, видеозапись которой доступна на сайте фонда «Сохраним Тибет».

«Когда началась пандемия, мне сказали, что я не должен встречаться с людьми, только дистанционно. Поэтому я был в «отпуске». Каждую ночь я сплю 9 часов и потом 4 часа медитирую. Обычно я просыпаюсь в 3.30 утра. Около 3 часов утра мне снятся сны. Я вижу во сне божеств и получаю благословение», — рассказал Далай-лама.

По его словам, чтобы находиться в хорошем физическом и духовном состоянии, нужно, кроме сна и молитвы, анализировать свои эмоции.

«Эмоции нарушают наш покой ума и в конечном итоге разрушают физическое здоровье. Я просыпаюсь и спрашиваю себя — где я, где самость — ее не найти», — пояснил лидер тибетского буддизма.

По его мнению, идея «бессамостности», а также понимание того, что все в мире взаимосвязано, помогают ослабить отрицательные эмоции.

«Гнев, зависть, ревность — все эти эмоции основаны на уверенности в существовании «Я», самости. Но нет никакого независимо существующего «Я». Также чтобы справляться с разнообразными эмоциями, нужно глубоко анализировать их причины. Со временем с помощью разума и опыта получится усилить положительные и ослабить разрушительные эмоции», — подытожил Далай-лама.