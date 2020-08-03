Далай-лама XIV сегодня начнет учения для тибетской молодежи, которые будут длиться в течение трех дней, сообщает РИА «Новости».

Встречи будут транслироваться в переводе на русский язык на официальном сайте лидера тибетского буддизма. Отмечается, что об учениях попросили сами молодые люди. После основной части встреч Далай-лама будет отвечать на вопросы молодежи.

Трансляции будут проходить 4, 5 и 6 августа в 6.30-7.30 по московскому времени. Кроме того, запись учений также будет доступна на сайте Далай-ламы.