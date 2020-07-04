Почетный представитель Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче сообщил, что буддистский лидер, который в понедельник отметит 85-летний юбилей, пообещал прожить до 113 лет.

«Дорогие друзья! В этом году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь, и Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет», — сказано в послании Ринпоче по случаю юбилея духовного лидера буддистов, текст которого поступил в субботу в Mpravda.com.

По словам Ринпоче, Далай-лама называет себя простым буддийским монахом. «Но для буддистов он – воплощение Будды сострадания Авалокитешвары. В то же время он – лауреат Нобелевской премии мира, человек, посвятивший свою жизнь распространению общечеловеческих ценностей, таких как любовь, доброта, сострадание и терпимость», — отметил верховный лама Калмыкии.

Он также обратил особое внимание на то, что Далай-лама призывает всех жить мирно «в духе диалога, единения и дружбы», проявлять ко всем уважение, распространять в мире «ненасильственный подход».

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой, в том числе, в последние годы активно сотрудничает с выдающимися российскими учеными.