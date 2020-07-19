Далай-лама XIV, находящийся с февраля на карантине в связи с пандемией коронавируса, заявил о готовности возобновить учения для последователей буддизма в очном формате в конце этого года в Индии.

«Что касается пандемии, в конце нынешнего года или в начале следующего ситуация должна измениться. Мне бы очень хотелось вновь (провести учения — ред.) в Цуглакане, главном храме (Дхарамсалы), а в конце нынешнего года я полон решимости отправиться в Бодхгаю и преподать учения там», — сказал Далай-лама в ходе онлайн-учений, проведенных по просьбе индийских буддистов.

Он отметил, что видит цель своей духовной практики в том, чтобы стараться делиться своими знаниями с как можно большим числом людей, и «полон решимости учить, учить, учить».

Как уточнила директор фонда «Сохраним Тибет», ведущая русскоязычной версии официального сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина, город Бодхгая, расположенный в индийском штате Бихар, — самое святое место буддийского паломничества. «В этом месте 2550 лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения. Его святейшество Далай-лама неоднократно заявлял о своем желании ежегодно посещать Бодхгаю в зимние месяцы», — написала Жиронкина в своем Facebook.

Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте религиозного лидера, в ближайшие два месяца Далай-лама продолжит преподавать учения дистанционно. С 4 по 6 августа по просьбе тибетской молодежи состоятся трехдневные учения по сочинению Чже Цонкапы «Восхваление взаимозависимого происхождения», а с 4 по 6 сентября по просьбе буддистов из стран Азии пройдут учения по сочинению Гьялсэ Тогме Сангпо «37 практик бодхисаттвы» и произведению Чже Цонкапы «Три основы пути».

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.