Китайский блогер восхитился «воинственными русскими», которые могут купаться при температуре в 70 градусов. По его словам, китайцы считают россиян сильными людьми из-за стойкости к морозам. Блогер отметил, что многие китайские туристы едут в Россию в теплой одежде, закутавшись в неё с ног до головы, а россияне в это же время ходят в юбках и шортах.

Свое мнение о причинах морозоустойчивости жителей России блогер изложил на портале Sina.

Особо он отметил якутское село Оймякон, которое считается полюсом холода. Тамошние морозы автор назвал ужасными, но признал, что даже в столь экстремальных условиях местные жители умудряются купаться.

Блогер рассказал соотечественникам, что в Оймяконе есть горячий источник, окруженный льдами. Поэтому купающиеся не боятся замерзнуть.

«Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли… Даже просто думать об этом уже приятно!» — написал блогер.

Он добавил, что такие фантастические места в России свидетельствуют, что «наш мир полон чудес», передает РИА Новости.

Ранее «Рамблер» сообщал, что аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.