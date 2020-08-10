Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, которых избили в Минске при задержании, с девяти часов утра не выходят на связь, сообщила Mpravda.com главный редактор издания Алена Сивкова.

Ранее Сивкова сообщила Mpravda.com, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из «Медузы». Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сообщил Mpravda.com глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

«Тишина, пока глухо… С 9 утра с ребятами никакой связи нет. Я, конечно, очень хочу верить в то, что разрядился телефон, там зарядить нигде не дают, но я пока, к сожалению, не знаю ни где Дима, ни где Антон. Пока ждем, что-то пытаемся, какими-то силами связаться с ребятами, но очень переживаем за них, потому что когда связь прервалась, тогда уже стало страшно», — рассказала Сивкова.

Она также добавила, что, по словам представителей посольства, «все решается, вроде бы там какие-то бумаги, волокита».

Среди пострадавших на протестах в Минске также журналисты Sputnik Беларусь, телеканала «Дождь», стрингеры Ruptly, журналист Семен Пегов. При этом сотрудники «Дождя» уже смогли вернуться в Москву, но теперь им закрыт въезд в Белоруссию на пять лет.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.