Инцидент на перевале Дятлова подстегнул слухи об инопланетянах, йети и следе КГБ

Новое официальное расследование говорит, что туристы замерзли после схода лавины

Но адвокат жертв считает, что есть доказательства «ядовитого облака»

Семьи девяти российских лыжников, погибших в загадочной трагедии в горах в 1959 году, отвергли официальную версию, что причиной гибели туристов стало переохлаждение, и настаивают на том, что в их гибели замешана советская ракета.

Кошмарный инцидент на перевале Дятлова, где тела туристов были найдены с необъяснимыми травмами вроде переломов черепа или ребер, породил десятки слухов об инопланетянах, йети и следе КГБ.

В субботу Россия заявила, что опровергла слухи раз и навсегда. Как показало новое расследование, туристы замерзли насмерть после схода лавины, которая вынудила их выбежать из палатки на 45-градусый мороз. Но адвокат родственников жертв говорит, что они с официальной версией «категорически не согласны» и что есть свидетельства «техногенной катастрофы». Адвокат Евгений Черноусов предположил, что туристы могли погибнуть в результате «взрыва в ближнем космосе, случайного падения ракеты или ракеты-носителя». Группу «накрыло ядовитое облако, смесь газов ракетного топлива и продуктов сгорания», предположил он.

«Они поняли, что отравились. Стало нечем дышать, поэтому они запаниковали, наполовину ослепнув, и попытались покинуть очаг происшествия, — сказал он. — Лишившись сил и будучи на грани смерти трое выживших попытались вернуться в палатку, где остались теплая одежда, еда и лекарства. Но они застыли… в динамичных позах, охваченные трупным окоченением. Мы считаем, что все они погибли в течение шести часов, и это произошло ночью. Такова наша версия».

Черноусов сказал, что родственники «никогда не согласятся с выводами следствия», добавив, что для установления причины они готовы провести эксгумацию. «Это только начало борьбы, — предупредил он. — Мы не отступим. Поверьте, если бы у нас не было доказательств, мы бы себя так не вели».

Специалист по инциденту в феврале 1959 года Олег Архипов назвал версию с лавиной «крайне неудовлетворительной». По его словам, фрагменты внутренних органов погибших были засекречены и хранились у советских властей. По его словам, если бы причиной гибели стала лавина — а это версия советских следователей — КГБ не стал бы брать пробы органов.

Ведущий судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов рассказал «Комсомольской правде», что «тепловые ожоги» на нескольких телах вряд ли могли быть вызваны лавиной. «Или что вдавленные переломы костей черепа образовались бы на ровном снежном покрове», — добавил он.

Однако несмотря на возражения, старший государственный прокурор Андрей Куряков заявил, что его версия положила конец всем противоречиям. «Формально это финал. Вопрос закрыт», — сказал он. На выходных Курьяков сказал, что люди погибли в «героической борьбе», добавив: «Паники не было. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было». «Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — заявил Курьяков.

Следователи утверждают, что группа вырвалась из палатки и отошла к гряде в 50 метрах. «Когда они развернулись, палатку не увидели. Видимость была 16 метров», — объясни представитель Генпрокуратуры. По официальным данным, группа попыталась спуститься вниз, но замерзла насмерть при температуре ниже 49 градусов.

Студенты Уральского политехнического института — семеро мужчин и две женщины — разбили лагерь у подножия горы Холатчахль, «Мертвой горы». Их палатку обнаружили изрезанной изнутри — лагерь опустел, а сами они побросали одежду и вещи. Пустая палатка сбила следователей с толку, поскольку внутри осталась одежда и обувь — это значит, что некоторые из студентов выбежали на мороз босиком и без верхней одежды. Через несколько дней следователи обнаружили первые два тела. Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко обнаружили в снегу у ручья в полутора километрах от палатки около остатков костра.

В 300 метрах обнаружился труп Дятлова, студента-инженера, который организовал экспедицию и был ее руководителем. Позже его именем назовут перевал, где произошла трагедия, а также сам инцидент. Неподалеку розыскная собака обнаружила тело 22-летней Зинаиды Колмогоровой под слоем плотного снега в 10 сантиметров, а затем Рустема Слободина. Тела были на расстоянии 250 метров друг от друга. Люди словно пытались проползти друг за другом обратно к палатке, к укрытию. Оставшиеся тела были найдены лишь через два месяца в овраге, когда уже стаял снег — с переломами черепа и травмами грудной клетки.

Кроме того, у 21-летней Людмилы Дубининой и 38-летнего Семена Золотарева не хватало языка и глаз. Их обнаружили под пятиметровым слоем снега в яме, которую они выдолбили в отчаянной попытке спастись.