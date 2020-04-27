СПОРТ

Дачный фитнес: российские спортсмены придумывают себе тренировки на карантине

06:28 27/04/2020

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Поиграть в волейбол на балконе или сделать 100 приседаний на грядках. Известные спортсмены, чемпионы мира и Европы и во время самоизоляции поддерживают себя в форме любыми доступными способами. С самыми необычными из них познакомился корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов старается из любой ситуации выходить победителем. Карантин, изоляция не беда, семью в охапку и на дачу отдыхать, играть и кулинарить.

Тренироваться в таких условиях, конечно, сложно. И пока дочка спит, папа заставляет себя напрячься. Основной упор – на приседания с бруском и отжимания. Роман – несомненный герой зимнего сезона. В середине февраля, еще до закрытия спорта на карантин Репилов успел стать обладателем Кубка мира и выиграть две золотые медали чемпионата мира. Так что теперь может позволить себе и отдохнуть.

А вот самая знаменитая российская мотогонщица Анастасия Нифонтова только готовится к сезону. Участница легендарного «Дакара» предпочла уединение. Свой тренировочный лагерь она разбила в лесной глуши – среди бревен и пеньков. А если позволяет связь, то можно и опытом поделиться.

«Делаем динамическую планку, сначала ложимся на коврик, как при обычной планке, а потом начинаем двигаться, 15 на одну руку, 15 на другую», – рассказала мотогонщица Анастасия Нифонтова.

Сейчас сложнее всего, пожалуй, представителям командных видов спорта. Хорошо, если есть брат или сестра. Тогда можно изловчиться и хорошенько потренироваться. А если ты такой спортивный один в семье? Чемпионка России по гандболу Милана Таженова нашла для себя решение проблемы. Во время самоизоляции она стала фитнес-тренером. Занятия, конечно, онлайн. И с каждым днем подписчиков у Миланы становится все больше. Некоторые упражнения Миланы я тоже взял на вооружение. Например, с помощью вот такой резиновой ленты разминаю руки и укрепляю мышцы спины. Так что и без тренажерного зала можно оставаться в форме.





Роман Бирюков