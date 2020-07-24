«Дачная амнистия» будет расширена и в пятый раз продлена — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, согласован с правительством и Государственно-правовым управлением президента РФ и может стать законом уже осенью, уверяют авторы. Как и «гаражная амнистия», которую пообещал на днях премьер-министр Мишустин…

Авторы инициативы — группа сенаторов (в их числе вице-спикер Андрей Турчак) и глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («ЕР»), который давно занимается «дачной амнистией». Первая её версия заработала с 1 сентября 2006 года и предлагала гражданам временные упрощенные правила оформления права собственности на земельные участки и построенные на них жилые или садовые дома, бани, гаражи и прочие строения.

Некоторые положения той «амнистии» давно стали универсальными и постоянными, а регистрация без разрешительных документов на строительство жилых домов или дачных домиков в разных вариантах три раза продлевалась. В четвертый раз это случилось год назад: до 1 марта 2021 года только на основании технического плана, декларации собственника и документа, дающего право на земельный участок, можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать свои права на жилой и садовый дом, если они построены на участке, предназначенном для ведения садоводства. Уведомлений о начале и окончании строительства в данном случае не требуется, хотя с августа 2018 года Градостроительный кодекс считает эти два уведомления обязательными для регистрации.

Теперь предлагается продлить действие упрощенного порядка регистрации прав на жилые дома и дачные домики на садовых участках до 1 марта 2026 года, то есть ещё на пять лет. Такой же порядок авторы законопроекта хотят распространить и на жилые дома, построенные на участках, выделенных под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), и участках, выделенных для ведения подсобного хозяйства. На тот же срок — до 1 марта 2026 года.

Чтобы оценить ценность, если можно так выразиться, подарка, надо вспомнить, что произойдет в ближайшем будущем, если законопроект законом не станет.

Когда два года назад принимались те самые новые градостроительные правила, была сделана оговорка. Хозяевам земельных участков, которые начали строить на них дома до августа 2018 года без обязательного ранее разрешение на строительство, то есть с точки зрения государства нелегально, до 1 марта 2021 года было позволено легализоваться, направив в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. А хозяевам жилых домов, возведенных или возводимых на садовых участках, как писалось выше, предлагалось до 1 марта 2021 года воспользоваться «дачной амнистией».

Но после этой даты, если внесенный в Госдуму законопроект не станет законом, все владельцы земельных участков будут обязаны руководствоваться новым уведомительным порядком строительства объектов «без каких-либо послаблений», предупреждают авторы инициативы. А те, кто начал без разрешения возводить дом до августа 2018 года, но не подал уведомление до 1 марта 2021 года, «смогут оформить свои права только в судебном порядке, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и правил и не является самовольной постройкой». Самовольные постройки, как известно, подлежат сносу.

Таким образом, в марте 2021 года «в сложной ситуации» может оказаться большое количество граждан, считает г-н Крашенинников.

В пояснительной записке к законопроекту нет статистики, которая бы говорила о востребованности «дачной амнистии» в её садовом варианте. В разговоре с «» г-н Крашенинников признал, что она, по сути, «не работала — всего несколько человек за год воспользовалось». Почему? Депутат объясняет это тем, что обычно граждане занимаются регистрацией садовых участков и недвижимости на них или с сентября по ноябрь, или с февраля по июнь, «а тут была пандемия, и люди регистрацией не занимались, потому что сидели по домам, да и органы Росреестра полноценно не работали».

Но есть, видимо, и другая причина. Многие россияне просто не хотят регистрировать свою недвижимость, потому что это требует денег на оформление документов и влечет за собой обязанность платить налоги. Да, признает г-н Крашенинников, «чаще всего люди вспоминают о том, что их право собственности не оформлено, после смерти родственника или когда хотят что-то продать». В некоторых постсоветских странах, напомнил он, была введена ответственность за нерегистрацию прав собственности, но в России таким путем не пошли, «и правильно»: «дело в правосознании — нужно людям всё разъяснять, и процесс это долгий».

Кстати, когда в прошлом году продлевалась «дачная амнистия», в законе прописали обязанность региональных и местных властей информировать граждан о новых правилах строительства жилых домов и последствиях их нарушения. Но вот как именно власти должны это делать — оставили на их же, властей, усмотрение. Видимо, с информированием по-прежнему беда, потому что в пояснительной записке констатируется: хотя с момента введения нового порядка строительства и регистрации жилья прошло два года, «в настоящее время многие граждане еще не в полной мере ознакомлены с ним и правовыми последствиями его несоблюдения», и «дачная амнистия» по-прежнему нужна «для осуществления постепенной адаптации населения к новым условиям».

Важная оговорка: законопроект разрешает зарегистрировать жилой дом в упрощенном порядке лишь в том случае, если он соответствует параметрам, определенным для объектов ИЖС в Градостроительном кодексе. То есть если это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, с комнатами и вспомогательными помещениями «для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в этом здании», и не может быть разделено на самостоятельные объекты недвижимости.

Г-н Крашенинников полагает, что так как законопроект внесен в Госдуму лишь после того, как прошел согласование со всеми заинтересованными ведомствами, его можно и нужно принять осенью этого года.

Не исключено, что работа над документом будет проходить параллельно с работой над законопроектом о «гаражной амнистии», которую поддержал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе недавнего отчета о работе правительства перед Госдумой. Этот законопроект ещё в Госдуму не внесен. «Гаражи, как правило, под «дачную амнистию» не попали — только те, что были в комплексах построек на участках, в сельской местности»,- признает г-н Крашенинников. По его словам, вместе с упрощенным порядком регистрации прав собственности нужно принимать закон, который бы прописал гаражи и гаражные объединения как объект недвижимости в Гражданском кодексе — сейчас этого нет, и в СССР не было.