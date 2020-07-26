Леденящий кровь случай произошел в Ленинградской области в садовом некоммерческом товариществе «Петрокрепость». Там дачники заказали себе землю на участки, когда стали ее вырабатывать, то обнаружили — человеческие кости.

Как сообщает портал 78.ru, кости в привезенной земле обнаружил владелец участка в массиве «Восход» на улице Карла Либкнехта в субботу. Когда он несколько раз копнул лопатой вываленную кучу, то там обнажились череп, нижнюю челюсть и две кости.

Как выяснилось, рабочие забирали землю в пожарном водоеме. Каким образом туда могли попасть человеческие останки предстоит выяснить правоохранителям. Найденные кости сейчас направлены в морг.