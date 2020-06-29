Дачников и владельцев частных домов за городом хорошенько встряхнула обсуждаемая в сетях новость о том, что с нынешнего года все водные объекты – артезианские скважины и колодцы на участках — необходимо оформить должным образом и платить за пользование водными ресурсами звонкой монетой.

В редакцию посыпались звонки от читателей: сколько платить и с какого времени? Но большинство искренно признавались, что платить им и нечего, финансы, как говорится, поют романсы.

По данным Росстата, в России официально проживает почти 30 % населения в частных домах – в деревнях, ИЖС, СНТ. А уж сколько за город выезжает в летний период, так вообще не счесть. И все они, точнее мы, бесконтрольно и совершенно бесплатно транжирим воду.

В 2017 г. в законе «О недрах» появилась отдельная статья, регламентирующая правила добычи и водопользования. Согласно этой статьи, все физические и юридические лица, имеющие на участке скважины или колодцы, обязаны их оформить.

До 2020 г. была объявлена водная амнистия Оформление таких объектов объявлялось бесплатным.

Мало кто этой возможностью воспользовался. Теперь, судя по жаркому обсуждению в Интернете, и по тому, что 2020 г. давно как наступил, на оформление придется потратить и время, и деньги.

Мы попросили прокомментировать ситуацию Союз садоводов России.

— Кому из нас теперь платить и как оформлять наши артезианские скважины?

— Жители деревень, владельцы ИЖС, просто частники на своих огородах могут успокоиться, их эти требования совершенно не касаются, — пояснили нам ведущие специалисты. — Артезианская скважина – это сложное гидротехническое сооружение, которое в состоянии себе позволить муниципалитет или крупное предприятие. Все они, скважины, стоят на учете и обозначены на картах Генплана. И обеспечивают пользователей чистой питьевой водой.

— А если у кого-то на своем участке пробурена скважина и он оттуда качает воду?

— Она не артезианская, это просто дырка в земле. Колодец тоже «дырка в земле», все, подавляющее большинство, могут успокоиться, им не нужно ничего оформлять. Лицензии должны получить собственники настоящих артезианских скважин: муниципалитеты и некоторые СНТ, у которых они признаны таковыми объектами. Это дорогостоящая процедура, с привлечением геологоразведки, которая определяет водоносные слои.

Все это давно прописано в «Водном кодексе», там указаны и формулы, по которым вычисляются размер оплаты за используемые водные ресурсы. Муниципалитеты и СНТ давно уже платят за использование воды. Даже если они пока не успели оформить лицензию.

В начале и в конце сезона специальные комиссии берут пробы воды и определяют ее качество – чистая питьевая или нет. Если вам повезло и даже на своем личном участке из скважины вы пьете воду – это не означает, что она питьевая. Она относится к хозяйственно-бытовой.

В общем, как мы поняли из комментария специалистов, нас, подавляющее большинство, на сей раз обошли стороной. Голова должна болеть у тех, кто владеет настоящими артезианскими скважинами – это юридические лица, и им будут начисляться штрафы от 800 тысяч до 1 млн. рублей. Нас это не касается. Во всяком случае, пока. А там дальше, может тоже установят какие-нибудь платежи «за ремонт Провала».