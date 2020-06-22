Из-за жары в Подмосковье активизировались ядовитые змеи. Среди их жертв много дачников, хлынувших на свои участки после завершения режима самоизоляции.

Как стало известно «», от зубов рептилии пострадала 40-летняя москвичка Александра. Женщина вместе с супругом выехала на дачу, и 19 июня ее укусила притаившаяся в траве гадюка.

Кстати, на следующий день Александра увидела змею еще раз — она снова выползла погреться. Впрочем, прерывать отдых женщина не захотела. К врачу она обратилась лишь вечером в воскресенье. К этому времени нога отекла, от токсического воздействия яда дачницу тошнило, поэтому пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского.