Московский ЦУМ получил штраф в 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва-24».

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», — сказал он.

Как отмечается, руководители московских предприятий должны обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер на рабочих местах.