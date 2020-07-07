Когда в интернете опубликовали фотографию правоохранителей в Америке, которые защищают Белый дом от протестующих, кто-то подписал: «это первый случай, когда я вижу американских военных в США».

Действительно, все вроде уже привыкли к тому, что Вашингтон в этом плане работает только на экспорт – американских политиков и военных видят, как правило, там, где в скором времени происходит насильственная смена власти или гражданская война.

Примеров таких – множество, и перечислять их нет смысла.

Но может ли получиться так, что в этот раз экспортный продукт заработает внутри страны? Смогут ли оппоненты Дональда Трампа воспользоваться этим разгромным протестом, чтобы ликвидировать своего оппонента перед выборами? Такими вопросами задается шведское издание Expressen.

Его не раз обвиняли в расизме и ксенофобии – и, надо сказать, небезосновательно, он сам постоянно дает новые поводы, чтобы закрепить эти ярлыки. Будто ему это нравится, этакая форма протеста против гипертолерантного общества, которое потребности меньшинств ставит выше интересов большинства.

Теперь весь вопрос в том, сколько же осталось того большинства. Сколько процентов американцев разделяет такие взгляды, считает, что с черными мародерами надо бороться, а не целовать им пятки?

Говорят, постоянный костяк сторонников Трампа составляет 30%, что, в принципе, не так уж и мало. А периферия, видимо, ориентируется по ситуации. Впрочем, ситуацию, которая сложилась сейчас в США, все расценивают по-разному: кто-то считает, что белые бесконечно виноваты перед черными и не должны больше подниматься с колен, кто-то, напротив, с удовольствием бы навалял всей этой протестующей толпе.

От того, насколько сильным будет этот раскол и насколько непримиримыми будут обе стороны, будет зависеть, сможет ли ситуация развиваться мирно, не станут ли результаты выборов поводом для новых столкновений на улицах – или даже, может, те, кто сейчас защищается от погромщиков, тоже может перейти в наступление.

Нам остается только запастись попкорном и наблюдать.

Автор Мария Смирнова, радио Sputnik

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