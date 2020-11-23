Конфликты в родительских чатах все чаще стали переходить из онлайна в реальную жизнь. Так, в Санкт-Петербурге разногласия в переписке привели к массовой драке и стрельбе — к счастью, в этот раз в результате происшествия никто не пострадал. Всплески агрессии и ожесточенные споры в чатах происходят постоянно: как пояснила «Газете.Ru» психолог, в условиях пандемии людям все тяжелее сдерживать эмоции.

В Санкт-Петербурге задержали 28-летнего местного жителя, который устроил драку после конфликта в родительском чате. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ленинской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 22 ноября во дворе на проспекте Тореза. Между двумя компаниями мужчин завязалась драка — всего в ней участвовали около десяти человек. Затем в ход пошло газовое и травматическое оружие, началась стрельба. В результате инцидента пострадавших нет.

«По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК Российской Федерации «Хулиганство»», — сказано в сообщении МВД.

Это уже не первый случай, когда разногласия в чате, созданном для переписки матерей и отцов школьников, заканчиваются стычками. Напомним, ранее 30-летнего жителя Волгограда, отца-одиночку Романа Гребенюка зверски избили после рядового конфликта в родительском чате. Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм.

Как признались «Газетой.Ru» участники подобных переписок, чаты часто становятся площадкой для выяснений отношений. «Конфликты случаются постоянно. Приходится в них участвовать, потому что иногда это касается и твоего ребенка», — рассказала мать шестиклассника из Пензенской области Екатерина.

«Например, какая-нибудь мамаша начнет поносить учителя английского, а он, на самом деле, очень даже компетентный, это просто ваш ребенок — «тук-тук», извините. Вступаешься, и начинается ругань», — пояснила собеседница Екатерина.

Она добавила, что все сильно устают от родительских чатов — чаще всего там «обсуждается ерунда, которая не стоит того, чтобы на нее тратили время».

В свою очередь мать 11-классницы, жительница Томска Екатерина (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru») подчеркнула, что сами по себе родительские чаты удобны — в них можно оперативно обмениваться информацией, решать вопросы, а проблемы же создают сами родители.

«Я неоднократно наблюдала такие разногласия в нашем чате. Все это, безусловно, исходит от родителей с низким уровнем воспитания. По поводу любого вопроса, который обсуждается, кто-то из таких родителей в итоге высказывается довольно резко. У нас в основном претензии поступают в сторону организаторов. Из последнего: делали фото для выпускного альбома, несколько родительниц были очень недовольны тем, как получились их дети. И в конце концов к организатору этого мероприятия в повелительно-приказном тоне что-то прозвучало. Та ответила тоже грубо, и начался скандал», — привела пример женщина.

Она отметила, что все же, как правило, в таких конфликтах участвуют не все, а лишь несколько человек, которые начинают переходить на личности. «Несколько лет назад у нас тоже разразился скандал, причем в чате, в котором находились также и дети, где просто делились домашними заданиями. Родители перешли на оскорбления, причем практически детей унижали. Это было очень некрасиво, но тогда действительно из 30 человек в этом участвовали ровно две», — заметила Екатерина.

Проблема заключается в том, что в данных чатах общается поколение, для которого нецензурная брань и агрессивное общение — норма, считает томичка.

С ее мнением согласилась жительница Москвы, мать третьеклассницы Ольга. «На мой взгляд, сейчас в обществе стиль общения такой: написать негатив не только в школьных чатах, но и в социальных сетях обязательно оставить свое мнение, почему-то в основном осуждающее, негативное», — предположила она в беседе с «Газетой.Ru».

В то же время москвичка считает, что немаловажная причина конфликтов — это отсутствие в родительских чатах классного руководителя.

«Если нет учителя, то родители почти всегда спорят, у всех есть свое мнение, они отстаивают свою точку зрения, и зачастую агрессивно — начиная от того, какого цвета купить футболку на физкультуру, заканчивая ценой. Но если чат организован учителем, модератором, то все нормально, все спокойно. И я даже больше — там все сразу любят друг друга, говорят благодарные слова и все в таком духе», — сказала родительница.

Детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова также уверена, что регулировать ситуацию должны классные руководители. «Можно, например, поставить правило, что мы за мат или за унижения исключаем из чата на сутки», — предложила специалист.

Калистратова пояснила «Газете.Ru», что спор зарождается только в том случае, когда один провоцирует, а другой отвечает. Такое бывает, только если обе стороны конфликта не могут контролировать эмоции. Сейчас же людям все сложнее сдерживать агрессию, считает психолог.

«Вся школа сдвинулась на дом, ответственность легла на родителей. В результате очень многие из них чувствуют себя в этой ситуации безвыходно, как будто их заставляют что-то делать. Некоторые родители с этой ситуацией не справляются, у них начинается протест на биологическом уровне, а защита на биологическом уровне — это агрессия», — обратила внимание специалист.

Страхами за будущее детей и усталостью от ответственности объясняет агрессию родителей и заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. «Здесь требуется огромная разъяснительная работа, которая может проводиться и в видеоконференции. Мы, учителя, должны объяснить родителям, как себя вести, и рассказать, что сейчас тяжело всем, а не только им», — уверен педагог.