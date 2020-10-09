Баскетболисты столичного ЦСКА победили cо счетом 76:72 израильский «Маккаби» из Тель-Авива в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. За встречей, которая состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве, наблюдали 3 587 зрителей.

Самым результативным игроком противостояния стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, принесший армейскому коллективу 25 очков.

«Безусловно, поздравления команде, — приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт московского клуба. — Это была равная битва, ход большей части которой мы контролировали, за исключением фрагмента, когда «Маккаби» повел «+5″. В этой равной игре мы смогли захватить 7-8-очковое лидерство, но соперник вернулся в борьбу. Это была игра, которой наслаждаются болельщики, обе команды использовали множество разных стратегий».

.@Da_Thrill21 is making up for lost time as he and @TheNatural_05 combined for 44pts to help @cskabasket to its first win of the season against Maccabi Tel Aviv! Highlights… pic.twitter.com/SkW1O5oIff — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 8, 2020

ЦСКА и «Маккаби» одержали по одной победе в текущем сезоне. В третьем туре команда Димитриса Итудиса на выезде сыграет с турецким «Фенербахче» 14 октября.

Предыдущий сезон Евролиги был досрочно завершен без определения победителя в связи с пандемией коронавируса. Действующим чемпионом турнира является ЦСКА, который завоевал свой восьмой титул в сезоне-2018/19.