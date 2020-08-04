Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о приобретении у клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» канадского нападающего Брендана Лайпсика, от которого «Кэпиталз» избавились из-за его оскорбительных высказываний в адрес женщин и партнеров по команде.

«Хоккеист подписал однолетний контракт с армейским клубом», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Лайпсику 25 лет, он был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ в 2012 году под общим 89-м номером. В нынешнем сезоне НХЛ, приостановленном из-за коронавируса, нападающий провел 61 матч за «Вашингтон», набрав 11 (3+8) очков по системе гол плюс пас.

Ранее он выступал за «Лос-Анджелес», «Ванкувер», «Вегас» и «Торонто». Всего в НХЛ он сыграл 187 матчей, в которых набрал 59 (16+43) очков.

⚡Брендан Лайпсик стал игроком ЦСКА⚡ Хоккеист подписал однолетний контракт с армейским клубом.https://t.co/uu6gEMC0bH pic.twitter.com/oZowGMZftG — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 4, 2020

В мае нынешнего года «Вашингтон» выставил канадца на драфт отказов с целью прекращения действия контракта из-за оскорбительных высказываний в адрес женщин и партнеров по команде, которые нападающий позволил себе в частном групповом чате.

Скриншоты с сообщениями из чата попали в социальные сети, после чего пресс-служба НХЛ опубликовала заявление, в котором осудила высказывания, назвав их женоненавистническими и предосудительными.

Отметим, что ранее в этом году екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» заполучил экс-тренера сборной Канады по хоккею Билла Питерса, изгнанного из НХЛ за расизм.