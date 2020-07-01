Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев, у которых дублем отличился хорватский полузащитник Никола Влашич (27′, 90′).

Гости на 76-й минуте матча остались в меньшинстве после удаления Романа Зобнина, который получил прямую красную карточку за отмашку от Ивана Облякова. Сначала главный судья встречи Алексей Еськов показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора решил его удалить.

Для ЦСКА победа стала первой с 17-го тура, когда армейцы дома обыграли самарские «Крылья Советов» (1:0).

Цвет настроения: красно-синий 🔴🔵 #ЦСКАспартак pic.twitter.com/Oln8i2nb3Z — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 1, 2020

Команды провели 58-й матч в чемпионатах России. ЦСКА одержал 23 победы, «Спартак» выиграл 21 раз, еще 14 матчей завершились вничью. Ранее в нынешнем сезоне принципиальные соперники встречались дважды, включая кубковую игру, и оба раза побеждали красно-белые.

В турнирной таблице Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, набрав 40 очков. «Спартак» (32 балла) располагается на шестой строчке.