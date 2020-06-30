Московский ЦСКА выиграл у столичного «Спартака» со счетом 2:0. Оба мяча забил хорватский футболист армейцев Никола Влашич.

ЦСКА открыл счет еще в первом тайме. На 27-й минуте Влашич неожиданно пробил издали, и вратарь гостей Александр Максименко не смог отбить снаряд, пустив его в ворота.

Во втором тайме спартаковцы пытались сравнять счет. Но на 77-й минуте они остались в меньшинстве. Прямую красную за удар соперника локтем получил Роман Зобнин.

А уже на последней минуте добавленного времени Влашич сделал дубль, добыв победу для армейцев.

После дерби у ЦСКА 40 очков в активе. Команда вернувшегося после нежданного отпуска Виктора Гончаренко идет на пятом месте. «Спартак» же остался с 32 очками.