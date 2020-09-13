В матче седьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе переиграл со счетом 3:1 «Спартак».

В составе армейского клуба мячи забили Хердур Магнуссон (30′), Никола Влашич (45+1′) и Чидера Эджуке (90+2′), у спартаковцев отличился Эсекьель Понсе (11′).

Нигериец Эджуке впервые отметился голом в составе ЦСКА, а за «Спартак» дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте.

«На первый взгляд был очень качественный матч в нашем исполнении, — сказал журналистам главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий».

💥 Результаты 7-го тура #ТинькоффРПЛ по итогам воскресенья pic.twitter.com/83PwDcVK6R — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 13, 2020

«Спартак» (14) потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице, которую возглавляет «Сочи» (15), ЦСКА (13) поднялся на четвертую строчку.