CША удалось резко снизить уровень смертности от коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

«Уровень смертности для людей старше 18 лет сейчас ниже на 85%, чем в апреле, и на 25% ниже, чем в Европе в целом. В апреле 22% всех смертей в США были связаны с китайским вирусом, на прошлой неделе это число… мы снизили ниже чем до 7%», — сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.

США лидируют в мире по числу случаев коронавируса (более 4,2 миллиона) и умерших пациентов с вирусом (более 147 тысяч).