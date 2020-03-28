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В 26 регионах России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 114 — в Москве. Таким образом, в столице уже 817 зараженных — это в разы больше, чем в любом другом российском регионе. Всего количество инфицированых COVID-19 в России достигло 1264 человек. Из них четверо умерли, еще 49 выздоровели.

За сутки в России количество инфицированных коронавирусом выросло на 228 человек. Это на 32 случая больше, чем было зарегистрировано ранее. Таким образом общее число зараженных новым типом вируса на российской территории возросло до 1264 человек. Из них четверо умерли, еще 49 были выписаны из больниц, так как полностью выздоровели.

Половина из новых случаев (114 человек) была зарегистрирована в Москве. Всего в столице зарегистрированы 817 зараженных COVID-19. Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович обратила внимание, что москвичи не соблюдают предписанные правила при распространении вируса. Она отметила, что жители города не соблюдают необходимую дистанцию в два метра и гуляют по улицам, как обычно.

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», — сказала Вуйнович.

Следующим российским регионом по количеству обнаруженных за сутки случаев заражения стала Московская область. Там зафиксировано 36 пациентов с коронавирусом. Затем идет Санкт-Петербург (11 инфицированных), Краснодарский край (8 заболевших), Республика Бурятия (6 случаев заражения) и Ивановская область (5 зараженных коронавирусом). В остальных 20 регионах за сутки обнаруживали менее 5 случаев заболевания.

Те восемь человек из Краснодарского края, у которых за сутки был выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Из них пятеро пациентов госпитализированы в больницы Краснодара, трое — в Сочи. Все эти люди ранее были в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Они вернулись в Россию из Франции, Испании, США, Ирана, Германии, Чехии, Англии.

По данным краевого операштаба, всего на территории региона лечатся от коронавируса 16 человек. С подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек. Из них 138 человек остаются в стационаре. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 3965 человек.

О том, что большинство выявленных случаев заболевания вирусом были завозными, говорится и в сообщении Роспотребнадзора. «В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней», — отметили специалисты.

Кроме того, они напоминают, что все граждане, особенно те, кто находится в зоне риска (пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания), должны сократить посещение общественных мест, а также соблюдать правила личной гигиены.

«При ухудшении самочувствия надо остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — рекомендуют специалисты.

В сети неоднократно высказывались предположения о том, что власти могут ограничить пассажирские аваи— и железнодорожные перевозки между регионами из-за распространения коронавируса. В правительстве эти меры не подтверждаются, но и не опровергаются.

«Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения», — сказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков.

Но лоукостер «Победа», например, уже отменила все рейсы с 1 апреля по 31 мая в связи с распространением коронавируса.

По мнению главы больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости коронавирусом может наступить в середине или конце следующей недели. Об этом главврач больницы, куда поступают большинство заразившихся или с подозрением на коронавирус, сказал в интервью учредителю фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер.

«Я думал, что он (пик заболеваемости) будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина — конец следующей недели», — полагает Проценко.

В то же время он отметил, что меры, которые предпринимают московские власти, не являются избыточными. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно», — уверен главврач больницы в Коммунарке.

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