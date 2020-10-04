Учёные из США сравнили последствия пандемий коронавируса нового типа COVID-19 (SARS-CoV-2) и «испанки» — испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).

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Испанский грипп или «испанка» считается самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Она длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30% населения планеты). Летальность среди заражённых, по разным данным, составила 3—20 %.

Согласно выводам учёных, «испанка» увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре.

— При недостаточном лечении SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем H1N1 1918 года, — говорится в исследовании.

Российские эксперты согласились с оценками коллег.

— Вполне похоже, что COVID-19 нанёс, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев предрек ежегодную вакцинацию от коронавируса. По его словам, инфекция имеет все признаки сезонности, а от гриппа, как известно, прививаются ежегодно.