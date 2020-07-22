Коронавирус обнаружен еще у семи россиян, прибывших во Вьетнам на позапрошлой неделе в составе группы специалистов, сообщает издание VnExpress.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у 10 россиян из этой группы, прибывшей во Вьетнам 11 июля.

Согласно газете, новая коронавирусная инфекция была выявлена у семи мужчин в возрасте от 42 до 55 лет, которые в составе группы специалистов прибыли в Хошимин на юге страны и по прилете помещенных на карантин в городе Вунгтау.

Сообщается, что 13 июля их тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако повторное тестирование 21 июля показало у них наличие инфекции COVID-19. Все 17 российских пациентов находятся на лечении в больнице города Бариа провинции Бариа-Вунгтау.

Издание пишет, что после обнаружения коронавируса у россиянина число зараженных во Вьетнаме выросло до 408.