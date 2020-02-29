Коронавирус распространяется по миру, пока не отменили авиасообщение, вирус будет распространяться. В аэропортах проверяют в основном температуру, но не делают тестов и не помещают в карантин, за исключением прилетевших из стран, где эпидемия в самом разгаре это Китай, Иран, Италия, Южная Корея. Остальные страны пока имеют единичные случаи и их граждане свободно перемещаются по миру. Это несет риск продолжения распространения коронавируса дальше по планете.

Коронавирус может заражать домашних животных, недавно был случай когда заразилась собака. Поэтому Собянин отловил всех бездомных собак в Москве и морит крыс.

Еще один факт установленный недавно учеными — случаи продолжения нахождения коронавируса в организме уже выздоровевших и прошедших карантин людей.

Коронавирус

Коронавирус может оставаться активным до 9 дней на поверхностях: это дверные ручки, личные вещи, постельные принадлежности, да вообще все вещи к которым прикасался больной, поэтому мытье рук должно быть обязательным. Разделите свое пространство на 2 зоны : грязная и чистая. Грязная это автомобиль, улица, прихожая где вы оставляете верхнюю одежду, чистая это остальная часть жилища. Соответственно если пришел из грязной части нужно мыть руки.

Перед снятием спецкостюма необходима противовирусная обработка, иначе велик риск заражения. Например хлоргексидин. Для этого в наших российских условиях подойдет обычный садовый опрыскиватель, куда залив внутрь, можно распылять обезараживающий раствор на себя.

Руки нельзя часто смачивать спиртом, иначе могут быть повреждения кожи и возможность заражения. Лучше кожаные перчатки носить они и воздух пропускают и не дают через мелкие раны попасть вирусу.

По прежнему нет масок в аптеках, хотя бы для уже кашляющих людей, в транспорте чтобы они не распространяли вирус. ВОЗ высказалась даже о вреде ношения масок здоровыми. Но все тут не так однозначно, болезнь протекает скрытно, нельзя точно утверждать что ты сейчас абсолютно здоров, поэтому в Китае маски обязательны для всех. На улице все потенциально заразны.

Осложнения

Не все понимают, что это не просто грипп. Коронавирус дает осложнения на легкие, почки, сердце.

С экономикой творятся странные дела, биржи падают, не понятно Китай запустит ли свои фабрики без последствий повторных вспышек коронавируса. Народ по мере возможности запасает продукты. И если они не пригодятся во время карантина, то могут пригодиться во время обвала экономики,вероятность которого нарастает с каждым днем.

Готовность наших больниц к эпидемии тоже очень низкая, они станут скорее инкубаторами коронавируса из-за скученности и очередей. Отсутствуют в достаточном количестве защитные костюмы у персонала.

Поэтому стоит все же рассматривать возможности покинуть крупный населенный пункт.