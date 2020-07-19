Для большей части Европы пик заражения COVID-19 прошел, замечает CNN. Но в то время как больницы больше не переполнены тяжелыми больными, есть тысячи людей, которые ощущают последствия COVID-19 спустя недели или месяцы после выхода из больницы и говорят, что они далеки от полного выздоровления.

В Соединенном Королевстве сообщества страдающих «продленным заболеванием» появляются в интернете, поскольку люди пытаются справиться с долгосрочными последствиями вируса, о которых многое остается неизвестным.

Тем временем органы здравоохранения Великобритании и Италии, двух европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, начинают предлагать реабилитационные услуги выжившим после COVID-19.

Исследования в настоящее время показывают, что коронавирус является многосистемным заболеванием, которое может повредить не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг, нервную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт.