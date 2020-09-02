Как считают эксперты, несмотря на внушительные достижения, в ближайшие годы юань не сможет соперничать с долларом за место господствующей валюты. При этом, как заявили аналитики CNBC, китайский проект «Один пояс — один путь» и торговая война между Пекином и Вашингтоном создают благоприятные условия для укрепления юаня, да и технологическое противостояние ещё «может изменить правила игры».

В ближайшее время юань не сможет подмять под себя доллар, однако укрепление китайской национальной валюты хорошо заметно по мировым валютным резервам и международной торговле, пишет CNBC.

За последние недели позиции доллара существенно ослабли, поэтому многие начали говорить о том, что американская валюта теряет своё господство. Однако, как утверждают аналитики, альтернативы доллару пока не существует, а у его ближайших конкурентов, юаня и евро, пока есть свои, ощутимые недостатки.

Несмотря на это, вместе с расширением экономического влияния Поднебесной её валюта тоже получает всё более широкое распространение. Как отмечает старший инвестиционный аналитик европейской компании Vontobel Asset Management Свен Шуберт, укреплению юаня способствуют такие факторы, как задействующий множество стран проект «Один пояс — один путь» и торговая война Пекина и Вашингтона. Такое противостояние, особенно сильно отразившееся на IT-секторе и сфере финансов, даёт Китаю дополнительный стимул для вывода своей валюты в международное поле, подтверждает сингапурский банк DBS.

Говоря о проекте «Один пояс — один путь», Свен Шуберт подчёркивает, что, благодаря инициативе, влияние Китая «в Евразийском регионе и Африке усиливается, поскольку программа связывает многие страны с экономической системой КНР, что способствует более частому применению юаня в международных торговых сделках».

Кроме того, как обращает внимание аналитик, Пекин объединил усилия вместе с Москвой, чтобы снизить свою зависимость от доллара. Так, по данным российского Центробанка, страна увеличила свои валютные резервы в юанях с 2% в 2018 году до 14% в 2019-м и в то же время уменьшила долларовые накопления с 30% до 9,7%. В итоге общих усилий в первом квартале 2020 года объём торговых сделок, проводимых в долларах, между двумя странами впервые стал меньше 50%.

По словам Шуберта, если говорить об экономической значимости юаня, китайская валюта сейчас «недостаточно представлена».

«Но со временем это, скорее всего, изменится», — прогнозирует специалист.

По оценкам аналитиков, популярности юаню должна прибавить и инициатива по расширению открытости китайского финансового рынка и включению облигаций КНР в глобальные индексы, вроде Bloomberg Barclays Index.

Как утверждает профессор экономики Корнеллского университета Эсвар Прасад, продвижение юаня в качестве международной валюты поможет Китаю отмежеваться от США в условиях текущего торгового противостояния. Правда, по мнению аналитика, «несмотря на все свои достижения, в ближайшие годы юань вряд ли сможет всерьёз соперничать с долларом за позицию господствующей валюты на международных финансовых рынках».

Как подчёркивает Свен Шуберт, экономическое влияние страны — не единственный фактор, благодаря которому её валюта может сохранять за собой лидирующие позиции.

«Хотя выход США из важнейших международных организаций и договоров, вроде Всемирной организации здравоохранения или Парижского соглашения, и вызвал опасения относительно того, что отсутствие Америки может создать геополитический вакуум, который с радостью займёт Китай, вряд ли это может создать угрозу для господства доллара. Более значимый фактор здесь — технологическое противостояние», — объясняет эксперт.

Шуберт считает, что война в сфере технологий вполне может «изменить правила игры», поскольку цифровое превосходство, «скорее всего, будет вести к военному и геополитическому господству».

Недавно Вашингтон запустил целую кампанию против китайского IT-сектора, начиная с санкций в отношении производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei и заканчивая указами президента, запрещающими сотрудничество с соцсетями TikTok и WeChat.

Технологическая война между Пекином и Вашингтоном даже привела к расколу интернета: на часть, ориентированную на Китай, и на часть, сплочённую вокруг Америки, добавляет Свен Шуберт. «Китаецентричный интернет», который будет больше привязан к технологиям Поднебесной, будет поддерживать рост влияния КНР в Азии. И это, на взгляд эксперта, для многих сделает юань ещё более привлекательным.