Цитадель сирийского Алеппо открылась после ограничений, введенных из-за коронавируса, торговцы и хозяева кафе рассказали журналистам, что ждут, когда же эти края вновь наводнят туристы.

«Сейчас пока нет иностранных туристов. Но мы терпеливо ждём, когда они вновь приедут к нам в Сирию. Алеппо десятки раз захватывали враги. Они разрушали наш город, но спустя какое-то время он возрождался вновь. Уверен, что так будет и в этот раз. Армия выгнала боевиков от цитадели. Мы восстановили наши мастерские. Верим, что скоро туристы приедут в наш древний город», — сказал чеканщик Халед Хамду.

Он пожаловался, что заказов на основной товар — гигантские традиционные лампы — пока мало, но покупатели охотно берут маленькие кофейники.

«Это самое любимое место жителей Алеппо. Я привёл сюда своих трёх детей, потому что они долгое время сидели дома. Пусть подышат свежим воздухом, а заодно узнают историю нашего города. Я сам здесь впервые оказался, когда мне было десять лет, сюда привёл меня отец. Теперь моя очередь рассказать об истории цитадели моим двум дочерям и сыну», — рассказал посетитель кофейни Халед Весс.

Вернулись к работе не только торговцы, но и гиды, которые рассказывают об истории и секретах многовековой крепости.

«Ещё несколько дней назад здесь было пустынно, но уже сейчас открылись все рестораны и кафе для посетителей. И самое главное, теперь люди могут попасть внутрь великолепной крепости. Каждый день с девяти утра и до шести вечера. Очень ждем и туристов со всего света. Город понес колоссальные потери, но усилиями всех жителей Алеппо, мы все восстановим», — отметил гид Абдул Хай Кадур.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.