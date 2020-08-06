Российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил, почему он ненавидит балет «Лебединое озеро». Об этом он рассказал в рамках VI Международного фестиваля искусств имени Петра Ильича Чайковского.

— Имя Чайковского для каждого артиста балета — имя, с которым мы растем. Мы не можем существовать без этого композитора. Честно сказать, я ненавижу «Лебединое озеро». Представьте, все мужские роли, которые есть в «Лебедином озере», от кордебалета до главных мужских ролей через всю жизнь прошли. И так практически у всех артистов, которые служат в театре, — заявил Цискаридзе.

По словам артиста, без музыки Чайковского невозможно жить, хотя когда он заходит в самолет, а там играет «Щелкунчик» он просит выключить музыку. Видеоопубликовано на YouTube.