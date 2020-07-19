Высший судебный комитет по выборам заявил о продлении выборов в Народный совет Сирии на четыре часа во всех провинциях страны, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

Избирательные участки изначально должны были работать до 19.00 (совпадает с мск).

Согласно правилам, время выборов может быть продлено на пять часов при высокой явке и необходимости. Временные ограничения по подсчету голосов не установлены.

На территории Сирии работает 7331 избирательный участок. На третьих с начала войны парламентских выборах за 250 мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.

Парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.