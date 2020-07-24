ЦИК поддержал порядок досрочного голосования в течение двух дней на выборах в сентябре 2020 года.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.