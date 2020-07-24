ЦИК поддержал порядок досрочного голосования в течение двух дней на выборах в сентябре 2020 года.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
«Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени», — говорится в принятом документе.