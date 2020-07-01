Поправки к Конституции одобрили 74,18 процента проголосовавших, сообщает Центризбирком.

Против проголосовали 24,69 процента.

Такие данные ЦИК привел по итогам обработки одного процента бюллетеней.

Первыми закрылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Согласно первым результатам обработки протоколов, на Чукотке за проголосовали 83,09 процента пришедших на голосование, в Сахалинской области — 74,02, в Приморье — 73,7, в Хабаровском крае — 71,87, в Якутии — 65,33, в Забайкальском крае — 70,49 процента.

Средняя явка по России превысила 60 процентов, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.

Сегодня, 1 июля, — основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Сначала его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за эпидемии коронавируса. Позже с учетом эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить безопасность россиян голосование решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области — организовали онлайн-голосование.

/ Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам в Конституцию России.

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В среду началась финальная стадия голосования по поправкам в Конституцию России.

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Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось с 25 июня.

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Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

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Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования при помощи механизма "Мобильный избиратель".

2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось с 25 июня.

4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© Mpravda.com / Максим Богодвид