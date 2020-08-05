ЦИК РФ не будет наблюдать за президентскими выборами в Белоруссии, так как не получал приглашения от белорусской стороны, а также не считает возможным из-за пандемии коронавируса направлять своих представителей в республику, сообщила Mpravda.com глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.

«ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — сказала Памфилова.

Она добавила, что наблюдатели от РФ также не поедут в составе миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. По ее словам, БДИПЧ получило приглашение от белорусской стороны слишком поздно, а по линии СНГ ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей, учитывая, «мягко говоря, весьма специфическое отношение белорусского руководства к коронавирусной пандемии».