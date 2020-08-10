Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что продление голосования после 20.00 (совпадает с мск) на нескольких участках в Минске на выборах президента можно признать нарушением закона, и это дает основание считать итоги выборов по этим участкам недействительными.

«Вообще по закону участки нужно было закрыть в 20.00. Но исходя из толпы, которая могла их разгромить,… а это все были сторонники альтернативных кандидатов, те, кого мы называем электоратом протеста, властями города Минска… было принято решение продлить (время голосования — ред.), пока не проголосует каждый, кто стоит в этой очереди. Поэтому можно говорить о нарушениях закона, при желании всегда можно данную ситуацию повернуть как основание для подачи жалобы о признании выборов недействительными, — по крайней мере на этих участках», — заявила Ермошина журналистам.

При этом она подчеркнула, что эта ситуация на итоги волеизъявления белорусского народа не влияет.