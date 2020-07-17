Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что не поддерживает идею закрепить в конституции страны норму о том, что в президенты республики может выдвигаться только человек, отслуживший в армии, отметив, что это не соответствует международным нормам.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, заявил, что служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента Белоруссии, эту норму можно прописать в новой конституции.

«У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», — заявила Ермошина в эфире «Еврорадио» в пятницу.

По ее словам, «тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, больше никак».

«Я думаю, это не соответствует международным стандартам. Естественно, эта норма ограничит участие в выборах значительное количества граждан», — отметила глава ЦИК.

Она добавила, что «можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам, и религиозным, и в связи с состоянием здоровья».