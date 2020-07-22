Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента страны.

«Я предлагаю на период проведения данной избирательной кампании, понимаю, что это будет непопулярная мера, уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, если комиссия небольшая, не более семи человек, то количество наблюдателей не может превышать 50% от ее состава. Если проходит досрочное голосование, то наблюдателей будет не более трех», — сказала Ермошина на заседании в среду, которое транслируется онлайн на сайте ЦИК. Она подчеркнула, что речь идет о присутствии наблюдателей одномоментно на избирательном участке.

Глава ЦИК пояснила, что это предложение вызвано эпидемиологической ситуацией в стране, а также недопущением препятствий для работы членов избирательных участковых комиссий.