Центризбирком Белоруссии получил документы от одного из претендентов в президенты республики, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало для его регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост, сообщили Mpravda.com в среду в ЦИК.

В субботу пакет документов в комиссию был подан от имени еще одного участника электоральной кампании — бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Как сообщала Mpravda.com глава Центризбиркома Лидия Ермошина, всего в выборах продолжают участие семь человек, которые сдали в соответствующие территориальные комиссии на проверку подписи граждан, собранные в поддержку своего выдвижения, в том числе Бабарико и Цепкало. Ранее команда Цепкало заявляла о преодолении политиком необходимого 100-тысячного барьера при сборе подписей.

«Документы поступили (от Цепкало – ред.)», — рассказала представитель ЦИК. Таким образом, по ее словам, по состоянию на вечер среды комплекты документов поданы от двух претендентов на пост главы государства.

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию кандидатов продолжается с 20 июня по 4 июля включительно. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее в ЦИК республики Mpravda.com сообщали, что заседание комиссии, на котором будут приниматься решения о регистрации либо нерегистрации кандидатов, запланировано на 14 июля. При принятии решения комиссия также будет учитывать нарушения избирательного законодательства претендентами в президенты и их инициативными группами в ходе сбора подписей граждан.